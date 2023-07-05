Рішення саміту НАТО у Вільнюсі не розчарує Україну, - президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що, попри інтенсивні дискусії між країнами НАТО, на саміті Альянсу у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

Про це повідомляє LRT.

"Насправді деякі питання ще не вирішені, але я відчуваю, що ми все-таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що вони скажуть більше, ніж ми звикли говорити", - сказав Науседа.

За словами президента Литви, до Вільнюса приїдуть деякі країни НАТО із зобов'язаннями надати гарантії безпеки України, і вже є домовленість про створення ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

"Президент Зеленський, я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає багато чого", - підкреслив литовський лідер.

Він додав, що двері НАТО відчинені, але для деяких країн вони відчиняються дуже швидко, а інші країни взагалі не можуть знайти ці двері.

"Я думаю, що українці абсолютно правильно ставлять питання про те, що сьогодні вони ще не члени НАТО. Вони кажуть: ми це розуміємо і поважаємо ваше рішення, але й ви маєте поважати нас, кажучи, про завтрашній день. Це те, про що йде основна дискусія просто зараз, я б не сказав, що це суперечка, просто, можливо, є невелика різниця в тому, що ми можемо сказати, і що ми не можемо сказати", - підкреслив Науседа.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав лідерів НАТО бути сміливішими у розгляді прагнення України до членства на саміті в його країні наступного тижня, заявивши, що це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Москва сприйме будь-яку обережність Альянсу як прояв слабкості.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що дане рішення остаточно ще не ухвалене.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.