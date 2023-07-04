РФ сприйме обережність НАТО по відоношенню до України як слабкість, - президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа закликав лідерів НАТО бути сміливішими у розгляді прагнення України до членства на саміті в його країні наступного тижня, заявивши, що це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Москва сприйме будь-яку обережність Альянсу як прояв слабкості.

Про це пише Reuters з посиланням на інтерв’ю Науседи.

Згідно з повідомленням, він порадив союзникам по НАТО не зважати на побоювання, що залучення України до очолюваного США військового альянсу спровокує Росію, яка вторглася в Україну 22 лютого 2022 року.

"Ми не повинні вагатися приймати сміливіші рішення, тому що в іншому випадку режим Путіна вирішить, що західні союзники занадто слабкі і що їх можна загнати в кут, і вони здадуться", - сказав Науседа в понеділок.

За його словами, якщо надати Україні чітке формулювання щодо перспективи на членство, то це підвищить бойовий дух українських воїнів на полі бою.

Україна тисне на НАТО, щоб на саміті 11 і 12 липня оголосити, що Київ приєднається до альянсу незабаром після закінчення війни, і викласти дорожню карту членства.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує отримати конкретні рішення щодо свого майбутнього в НАТО, а також гарантії безпеки до членства в Альянсі.

Науседа сказав Reuters, що на зустрічі наступного тижня Україні можуть запропонувати обіцянку легшого шляху до членства в НАТО після війни та більшої військової підтримки.

Він додав, що кілька країн готують додатковий портфель зобов'язань, тобто військової підтримки для України, який буде оголошено на саміті НАТО.

Але інші члени, такі як США та Німеччина, були більш обережними, остерігаючись будь-яких кроків, які, на їхню думку, могли б наблизити Альянс до активної війни з Росією, яка вже давно розглядає розширення НАТО як доказ ворожості Заходу.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг заявив, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.