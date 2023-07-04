РФ примет осторожность НАТО по отношению к Украине как слабость, - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров НАТО быть смелее в рассмотрении стремления Украины к членству на саммите в его стране на следующей неделе, заявив, что это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Москва воспримет любую осторожность Альянса как проявление слабости.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на интервью Науседи.

Согласно сообщению, он посоветовал союзникам по НАТО не считаться с опасениями, что привлечение Украины к возглавляемому США военного альянса спровоцирует Россию, которая вторглась в Украину 22 февраля 2022 года.

"Мы не должны сомневаться принимать более смелые решения, потому что в противном случае режим Путина решит, что западные союзники слишком слабы и что их можно загнать в угол, и они сдадутся", - сказал Науседа в понедельник.

По его словам, если предоставить Украине четкую формулировку относительно перспективы членства, то это повысит боевой дух украинских воинов на поле боя.

Украина давит на НАТО, чтобы на саммите 11 и 12 июля объявить, что Киев присоединится к альянсу вскоре после окончания войны и выложить дорожную карту членства.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает получить конкретные решения относительно своего будущего в НАТО, а также гарантии безопасности членства в Альянсе.

Науседа сказал Reuters, что на встрече на следующей неделе Украине могут предложить обещание более легкого пути к членству в НАТО после войны и большей военной поддержки.

Он добавил, что несколько стран готовят дополнительный портфель обязательств, то есть военной поддержки для Украины, который будет объявлен на саммите НАТО.

Но другие члены, такие как США и Германия, были более осторожны, опасаясь любых шагов, которые, по их мнению, могли бы приблизить Альянс к активной войне с Россией, которая уже давно рассматривает расширение НАТО как доказательство враждебности Запада.

Напомним, недавно Столтенберг заявил, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.