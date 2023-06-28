Зеленский рассказал, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

Сегодня во время встречи в Киеве президенты Украины, Польши и Литвы обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает получить конкретные решения относительно своего будущего в НАТО, а также гарантии безопасности членства в Альянсе.

Об этом шла речь совместной пресс-конференции президентов.

"Есть реальная возможность сделать решение саммита действительно нужным для всей Европы. Это зависит только от того, будут ли эти решения в интересах реальной силы Альянса, то есть направлены на приглашение Украины в НАТО", – сказал Зеленский.

По его словам, обсуждалась также украинская Формула мира и подготовка к Глобальному саммиту мира, где государства объединяются с одной целью - преодолеть российскую агрессию. Зеленский подчеркнул, что Украине нужна уверенность в том, что она станет членом НАТО.

"Мы стремимся достичь мира и стабильной безопасности для наших народов. Еще раз подчеркиваю: мы адекватное государство и понимаем, что во время войны мы не можем быть членами НАТО, но мы должны быть уверены, что после войны мы там будем. И именно такой сигнал мы хотим получить, что после войны Украина будет членом НАТО. Это второй сигнал. Я считаю, что очень справедливый", - отметил он.

Президент Польши Анджей Дуда среди важнейших задач Вильнюсского саммита назвал предоставление гарантий безопасности Украине на пути получения полноправного членства в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что Украина способна обеспечить безопасность по всей Европе.

"Глубоко убеждены, что безопасность Украины – это безопасность всех нас. Это наши общие интересы – чтобы НАТО в нашей части Европы было как можно сильнее. А в совсем недалеком будущем – чтобы Украина стала полноправным членом Альянса, одной из армий объединения, на которую будет распространяться действие 5-й статьи устава НАТО", – сказал он.

Лидер Литовской Республики также поддерживает членство Украины в НАТО, и предстоящий саммит в Вильнюсе должен ускорить вступление нашей страны в Альянс.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.