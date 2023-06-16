В НАТО растет поддержка упрощенного вступления Украины в альянс: какие страны "за"

Члены НАТО из Восточной Европы настаивают, чтобы Украина имела четкий послевоенный путь к членству по упрощенной процедуре. В то же время часть альянса считает, что якобы отмена требования выполнить ПДЧ "спровоцирует Россию".

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неофициально предложил членам НАТО поддержать вступление Украины в НАТО после войны без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). Президент США Джозеф Байден сказал ему, что "открыт для таких предложений".

Если это то, чего США действительно действительно действительно хотят, они обычно получают это. Надеюсь, что эта идея, выдвинутая Столтенбергом, будет согласована в альянсе", - сказал чиновник из страны НАТО.

Другие члены НАТО, которые раньше были против разговоров о членстве Украины или не провоцировали Россию, сейчас смягчают свою позицию. В частности президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине нужны гарантии безопасности и признаки того, что страна присоединится к НАТО.

"Если мы хотим крепкого мира и хотим заслуживать доверия Украины, мы должны включить его в архитектуру безопасности", - сказал он во время конференции в Словакии.

Страны Восточной Европы поддерживают отмену для Украины требование выполнения ПДЧ. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус также оптимистично настроен по быстрому вступлению Украины в НАТО и сказал: "Появляется все больше признаков того, что все смогут согласиться с этим и я открыт для этого".

Изданию также сообщили некоторые чиновники, что отмена ПДЧ может быть одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине в Вильнюсе.

В то же время, ряд стран Южной Европы опасается, что снятие "барьера" в виде ПДЧ негативно будет оценено Россией.

Напомним, Владимир Зеленский отмечал, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе альянса следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. В то же время Столтенберг уже заявил, что на мероприятии Украина не получит приглашение в НАТО.

Он объяснял, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Страна не сможет присоединиться к альянсу. Однако обещают подать "четкий сигнал" о членстве Украины в альянсе.

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