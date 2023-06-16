В НАТО зростає підтримка спрощеного вступу України в альянс: які країни "за"

Члени НАТО зі Східної Європи наполягають, щоб Україна мала чіткий післявоєнний шлях до членства за спрощеною процедурою. Водночас частина альянсу вважає, що нібито скасування вимоги виконати ПДЧ "спровокує Росію".

Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела, знайомих з ситуацією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неофіційно запропонував членам НАТО підтримати вступ України до НАТО після війни без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Президент США Джозеф Байден сказав йому, що "відкритий для таких пропозицій".

"Якщо це те, чого США дійсно, дійсно, дійсно хочуть, вони зазвичай отримують це. Сподіваюся, що ця ідея, висунута Столтенбергом, буде погоджена в альянсі", — сказав виданню чиновник із країни НАТО.

Інші члени НАТО, які раніше були проти розмов про членство України, аби не провокувати Росію, зараз пом'якшують свою позицію. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки та ознаки того, що країна приєднається до НАТО.

"Якщо ми хочемо міцного миру і хочемо заслуговувати довіри України, ми повинні включити її в архітектуру безпеки", — сказав він під час конференції в Словаччині.

Країни Східної Європи підтримують скасування для України вимогу виконання ПДЧ. Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також оптимістично налаштований щодо швидкого вступу України в НАТО та сказав: "З'являється все більше ознак того, що всі зможуть погодитися з цим і я відкритий для цього".

Виданню також повідомили деякі чиновники, що скасування ПДЧ може бути одним із кількох компонентів політичного пакету, запропонованого Україні у Вільнюсі.

Водночас ряд країн Південної Європи побоюється, що зняття "бар’єру" у вигляді ПДЧ негативно буде оцінене Росією.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначав, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Водночас Столтенберг вже заявив, що на заході Україна не отримає запрошення до НАТО.

Він пояснював, що вступ України до НАТО під час війни навіть не стоїть на порядку денному. Країна не зможе приєднатися до альянсу. Проте обіцяють подати "чіткий сигнал" щодо членства України в альянсі.

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