Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО

Сейм Польщі під час засідання у п'ятницю, 16 червня, підтримав вступ України до НАТО, ухваливши відповідну резолюцію.

Про це повідомила пресслужба нижньої палати польського парламенту у Twitter.

"Сейм ухвалив постанову про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в заяві.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в Facebook уточнив, що у документі йдеться про таке:

Сьогодні Україна захищає не лише свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія та порядок, заснований на міжнародному праві; Із військової точки зору, вступ України до НАТО також буде вигідним для Альянсу; Майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО та України й має стати місцем дебатів щодо їхнього майбутнього. Процедура запрошення до Альянсу Фінляндії та Швеції може бути застосована й до України; Сейм Республіки Польща підтримуватиме зусилля щодо посилення політичної та практичної співпраці між Альянсом і Україною й побудови консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 квітня схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї Альянсу, закликавши їх до підтримки членства України в організації. А вже 12 травня рішення про підтримку вступу України в НАТО ухвалила верхня палата польського парламенту.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію до НАТО із закликом запросити Україну до Альянсу на саміті у Вільнюсі та надати гарантії безпеки до вступу.

У свою чергу на цьому етапі члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство.