Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

Сейм Польши во время заседания в пятницу, 16 июня, поддержал вступление Украины в НАТО, приняв соответствующую резолюцию.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты польского парламента в Twitter.

"Сейм принял постановление о членстве Украины в Организации Североатлантического договора", – говорится в заявлении.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook уточнил, что в документе говорится о следующем:

Сегодня Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанный на международном праве; С военной точки зрения, вступление Украины в НАТО также будет выгодно Альянсу; Предстоящий саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО и Украины и должен стать местом дебатов по поводу их будущего. Процедура приглашения в Североатлантический союз Финляндии и Швеции применима и к Украине; Сейм Республики Польша будет поддерживать усилия по усилению политического и практического сотрудничества между Альянсом и Украиной и построению консенсуса по вступлению Украины в НАТО.

Напомним, Верховная Рада 10 апреля одобрила обращение к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее Альянса, призвав их к поддержке членства Украины в организации. А уже 12 мая решение о поддержке вступления Украины в НАТО приняла верхняя палата парламента.

15 июня Европарламент принял резолюцию в НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе и предоставить гарантии безопасности для вступления.

В свою очередь на данном этапе члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство.