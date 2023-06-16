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Политика
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Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

польша, украина, нато
Заседание Сейма Польши. Фото: Twitter нижней палаты польского парламента

Сейм Польши во время заседания в пятницу, 16 июня, поддержал вступление Украины в НАТО, приняв соответствующую резолюцию.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты польского парламента в Twitter.

"Сейм принял постановление о членстве Украины в Организации Североатлантического договора", – говорится в заявлении.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook уточнил, что в документе говорится о следующем:

  1. Сегодня Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанный на международном праве;
  2. С военной точки зрения, вступление Украины в НАТО также будет выгодно Альянсу;
  3. Предстоящий саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО и Украины и должен стать местом дебатов по поводу их будущего. Процедура приглашения в Североатлантический союз Финляндии и Швеции применима и к Украине;
  4. Сейм Республики Польша будет поддерживать усилия по усилению политического и практического сотрудничества между Альянсом и Украиной и построению консенсуса по вступлению Украины в НАТО.

Напомним, Верховная Рада 10 апреля одобрила обращение к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее Альянса, призвав их к поддержке членства Украины в организации. А уже 12 мая решение о поддержке вступления Украины в НАТО приняла верхняя палата парламента.

15 июня Европарламент принял резолюцию в НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе и предоставить гарантии безопасности для вступления.

В свою очередь на данном этапе члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство

Автор:
Вита Молодан