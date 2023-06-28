Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

Сьогодні під час зустрічі у Києві президенти України, Польщі і Литви обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує отримати конкретні рішення щодо свого майбутнього в НАТО, а також гарантії безпеки до членства в Альянсі.

Про це йшлося спільній пресконференції президентів.

"Є реальна можливість зробити рішення саміту справді потрібними для всієї Європи. Це залежить тільки від того, чи будуть ці рішення в інтересах реальної сили Альянсу, тобто спрямовані на запрошення України в НАТО", – сказав Зеленський.

За його словами, також обговорювася українська Формула миру та підготовка до Глобального саміту миру, де держави об'єднуються з однією метою - подолати російську агресію. Зеленський підкреслив, що Україні потрібна впевненість в тому, що вона стане членом НАТО.

"Ми прагнемо досягти миру і стабільної безпеки для наших народів. Ще раз підкреслюю: ми адекватна держава і розуміємо, що у час війни ми не можемо бути членами НАТО, але ми повинні бути впевнені, що після війни ми там будемо. І саме такий сигнал ми хочемо отримати, що після війни Україна буде членом НАТО. Це другий сигнал. Я вважаю, дуже справедливий", - зауважив він.

Президент Польщі Анджей Дуда серед найважливіших завдань Вільнюського саміту назвав надання гарантій безпеки Україні на шляху до отримання повноправного членства в Північноатлантичному альянсі. Він наголосив, що Україна здатна забезпечити безпеку всій Європі.

"Глибоко переконані, що безпека України – це безпека всіх нас. Це наші спільні інтереси – щоб НАТО в нашій частині Європи було якомога сильніше. А в зовсім недалекому майбутньому – щоб Україна стала повноправним членом Альянсу, однією з армій об’єднання, на яку поширюватиметься дія 5-ї статті статуту НАТО", – сказав він.

Лідер Литовської Республіки також підтримує членство України в НАТО, і майбутній саміт у Вільнюсі має пришвидшити вступ нашої країни до Альянсу.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.