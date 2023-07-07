"Росія розраховує на слабкість". Зеленський закликає НАТО вирішити питання щодо України і Швеції

Президент України Володимир Зеленський очікує від майбутнього саміту НАТО єдності й щоб не була допущена реалізація російських розрахунків на слабкість Альянсу. Про це він заявив під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що єдності НАТО замало, поки не вирішені питання щодо Швеції, а також щодо сигналу Україні про запрошення на вступ.

"Тому ми очікуємо саме позитивних результатів або хоч якихось кроків до наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу. Також від цього залежить ситуація з агресором, з РФ, тому що Росія дуже розраховує, щоб світ показав слабкість і роз’єднаність в Альянсі, цього не можна допустити", – сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що Україна очікує від саміту й нових оборонних пакетів, які повинні передбачати зрозумілі терміни, а не бути лише обіцянками.

На полях саміту Зеленський також планує обговорити гарантії безпеки України на час до членства в НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі: про що просить Україна

Наступний саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною.

Він вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України до НАТО.

А пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу".

Вступ Швеції до НАТО: які перепони має Стокгольм

Що стосується питання Швеції, то її заявку на вступ до НАТО вже ратифікували всі країни-члени блоку, окрім Туреччини та Угорщини.

Анкара вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. А в січні 2023 року відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі (кілька днів тому, 28 червня, це сталося знову).

Своєю чергою речник уряду Угорщини Золтан Ковач писав, що його країна не ратифікує заявку, зокрема, через "постійний підрив відносин із боку Швеції".

Однак нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав, що Будапешт не затягуватиме ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, якщо Туреччина змінить свою позицію щодо цього питання.