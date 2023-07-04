Вступ Швеції до НАТО. В Угорщині назвали нову умову ратифікації заявки

Угорщина не затягуватиме ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, якщо Туреччина змінить свою позицію щодо цього питання. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Reuters.

"Якщо відбудуться зміни (у позиції Туреччини), тоді, звичайно, ми дотримаємось обіцянки, що Угорщина не буде гальмувати жодну країну з точки зору членства", – сказав чиновник.

Як нещодавно заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, очільник угорського уряду Віктор Орбан запевнив його, що Будапешт не відкладатиме вступ скандинавської країни до НАТО. Однак парламент Угорщини не включив ратифікацію на розгляд цього тижня, а далі в нього буде літня перерва.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак якщо перша вже стала членом Альянсу, то ратифікацію заявки Швеції досі затягують Туреччина та Угорщина.

Анкара вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. А в січні 2023 року відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі (кілька днів тому, 28 червня, це сталося знову).

Своєю чергою речник уряду Угорщини Золтан Ковач писав, що його країна не ратифікує заявку, зокрема, через "постійний підрив відносин із боку Швеції".