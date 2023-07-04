Вступление Швеции в НАТО. В Венгрии назвали новое условие ратификации заявки

Венгрия не будет затягивать ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, если Турция изменит свою позицию по этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

"Если произойдут изменения (в позиции Турции), тогда, конечно, мы сдержим обещание, что Венгрия не будет тормозить ни одну страну с точки зрения членства", – сказал чиновник.

Как недавно заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, глава венгерского правительства Виктор Орбан заверил его, что Будапешт не будет откладывать вступление скандинавской страны в НАТО. Однако парламент Венгрии не включил ратификацию на рассмотрение на этой неделе, а дальше у него будет летний перерыв.

Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако, если первая уже стала членом Альянса, то ратификацию заявки Швеции до сих пор затягивают Турция и Венгрия.

Анкара потребовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. А в январе 2023 года отношения между странами обострило сожжение Корана в Стокгольме (несколько дней назад, 28 июня, это произошло снова).

В свою очередь представитель правительства Венгрии Золтан Ковач писал, что его страна не ратифицирует заявку, в частности, из-за "постоянного подрыва отношений со стороны Швеции".