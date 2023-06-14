Сенатор США заблокував продаж зброї Угорщині: це відповідь на блокування вступу Швеції до НАТО

Американський сенатор Джеймс Ріш, який є головним республіканцем у Комітеті з міжнародних відносин, заблокував продаж зброї Угорщині на 735 млн доларів. Про це пише The Washington Post.

Він заявив, що Угорщина повинна дозволити Швеції вступити до НАТО, якщо хоче отримати пакет озброєння, який включає, зокрема, 24 батареї ракетних установок HIMARS і понад 100 ракет.

"Протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість уряду Угорщини щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Оскільки зараз червень, а цього ще не зроблено, я вирішив, що продаж нового військового озброєння США Угорщині буде призупинено", – сказав сенатор.

Як зауважує WP, рішення загальмувати постачання зброї Будапешту демонструє зростаючий гнів щодо Угорщини з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко стримує продажі зброї країнам у будь-якій частині світу.

У Штатах для значних продажів озброєння потрібен дозвіл від голови та високопоставлених членів комітетів у закордонних справах Сенату та Палати представників. Лише після цього Держдеп США може публічно повідомити про продаж.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак якщо перша вже стала членом Альянсу, то ратифікацію заявки Швеції досі затягують Туреччина та Угорщина.

Анкара вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Пізніше відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі.

Своєю чергою речник уряду Угорщини Золтан Ковач писав, що його країна не ратифікує заявку, зокрема, через "постійний підрив відносин із боку Швеції".