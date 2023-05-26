Непридатна: Угорщину можуть позбавити права головування в ЄС

Через численні порушення європейського законодавства Угорщиною, в Європейському Союзі можуть вирішити заборонити їй головувати в блоці у 2024 році. Угорський уряд має очолювати Раду міністрів з липня 2024 року.

Відповідну резолюцію депутати Європарламенту планують прийняти наступного тижня, пише Euractiv.

Резолюція, яку підтримують три головні партії Європейського парламенту не є юридично обов’язковою, але вказує на великий політичний конфлікт між Брюсселем і Будапештом.

Даний документ ставить під сумнів те, як Угорщина зможе надійно виконати завдання формування переговорів щодо законів Євросоюзу, враховуючи її невідповідність законодавству і цінностям ЄС.

У відповідь на це, речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив євродепутатів у тому, що їм не подобається позиція, яку Угорщина зайняла на політичній арені.

"Ми знаємо справжню причину: їм не подобається позиція Угорщини, яка підтримує мир, і вони намагаються втягнути нас у конфлікт", — сказав він, маючи на увазі позицію Угорщини щодо вторгнення Росії в Україну, в результаті якої Будапешт не підтримав санкції проти Росії.

Міністерка юстиції Юдіт Варга Угорщини заявила, що країна не дозволить позбавити їх такої можливості, як головування в ЄС.

Останніми роками уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана перебував у майже постійному конфлікті з інституціями ЄС, насамперед через суперечки щодо незалежності судової системи, свободи преси та громадянського суспільства та верховенства права.

Комісія також затримала мільярди євро з фонду відновлення після пандемії, хоча Угорщина є одним із найбільших нетто-реципієнтів коштів ЄС.

Окрім цього, резолюція звинувачує уряд Угорщини у системній корупції та засуджує комунікаційні кампанії уряду Угорщини проти ЄС. В останньому звіті недержавної міжнародної організації Transparency International Угорщина посіла перше місце серед країн Європейського союзу за рівнем корупції в державному секторі.

У травні Орбан взагалі поставив під сумнів необхідність існування Європейського Союзу, оскільки блок, на його думку, не виконує свої початкові місії. Антиєвропейська риторика Орбана посилилася після того, як ЄС посилив фінансовий тиск на Угорщину.