Угорщину визнали найкорумпованішою країною ЄС

В останньому звіті недержавної міжнародної організації Transparency International Угорщина посіла перше місце серед країн Європейського союзу за рівнем корупції в державному секторі. Про це пише американське видання Politico.

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Угорщина, Болгарія та Румунія, які набрали від 42 до 46 балів зі 100, значно відстають від трійки найкращих скандинавських країн ЄС. Данія стала кращою у своєму класі (90 балів), за нею йдуть Фінляндія (87 балів) та Швеція (83 бали). Індекс сприйняття корупції антикорупційних НУО за 2022 рік.

Данія та Фінляндія також очолюють світові рейтинги, остання ділить із Новою Зеландією (87) місце завдяки своїм "сильним демократичним інститутам та повазі до прав людини", тоді як Сирія та Південний Судан (13) та Сомалі (12) "беруть участь у затяжних конфліктах", - підкріплює список унизу.

Люксембург, Великобританія та Австрія значно знизили свої оцінки з 2017 року, а Ірландія — єдина країна-член ЄС, оцінки яких покращилися. Молдова, яка набула статусу кандидата в члени ЄС у червні минулого року, також покращила свій результат.

Росія, яка набрала 28 балів, має один із найнижчих результатів у Східній Європі, а її повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року є "яскравим нагадуванням про загрозу, яку корупція та відсутність підзвітності уряду становлять для глобального миру та безпеки", - говориться в опублікованому разом зы звітом прес-релізі організації.

Оцінка України лише трохи вища (33), але країна "проводила важливі реформи та неухильно покращувалась" з початку війни.

Але конфлікт не поклав край корупції в країні, про що свідчить недавній скандал, який змусив заступника міністра оборони України піти у відставку, що свідчить про те, що "антикорупційні механізми країни досі притягають до відповідальності чиновників", йдеться у доповіді.

Великобританія та Катар перебувають на історичному мінімумі у випуску цього року — хоча для Дохи у звіті не проводиться прямого зв'язку з так званим корупційним скандалом Qatargate, який вразив Брюссель.

Індекс використовує дані опитування, засновані на інтерв'ю з експертами та бізнесменами з різних джерел (включаючи Світовий банк та Світовий економічний форум), щоб ранжувати 180 країн світу відповідно до їх передбачуваного рівня корупції за шкалою від 0, що означає висока корупція — до 100.

Його визначення "корупції" зосереджено на конкретних прикладах, пов'язаних із державними посадовими особами, від хабарництва до нецільового використання державних коштів, а також на здатності урядів стримувати корупцію у державному секторі.

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року Європейська комісія заявила, що затримає всі 22 мільярди євро з фондів згуртування ЄС для Угорщини, доки країна не повернеться до демократичних реформ, а її уряд не виконає умови, пов’язані з незалежністю судової системи, академічними свободами, правами ЛГБТ.