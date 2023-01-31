Венгрию признали самой коррумпированной страной ЕС

В последнем отчете негосударственной международной организации Transparency International Венгрия заняла первое место среди стран Европейского союза по уровню коррупции в государственном секторе. Об этом пишет американское издание Politico.

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Венгрия, Болгария и Румыния, набравшие от 42 до 46 из 100 баллов, значительно отстают от тройки лучших скандинавских стран ЕС. Дания стала лучшей в своем классе (90 баллов), за ней следуют Финляндия (87 баллов) и Швеция (83 балла). Индекс восприятия коррупции НПО за 2022 год.

Дания и Финляндия также возглавляют мировые рейтинги, последняя делит с Новой Зеландией (87) место благодаря своим "сильным демократическим институтам и уважению прав человека", тогда как Сирия и Южный Судан (13) и Сомали (12) "участвуют в затяжных конфликтах" ", – подкрепляет список внизу.

Люксембург, Великобритания и Австрия значительно снизили свои оценки с 2017 года, а Ирландия – единственная страна-член ЕС, оценки которых улучшились. Молдова, которая получила статус кандидата в члены ЕС в июне прошлого года, также улучшила свой результат.

Россия, набравшая 28 баллов, имеет один из самых низких результатов в Восточной Европе, а ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года является "ярким напоминанием об угрозе коррупции и отсутствии подотчетности правительству для глобального мира и безопасности", - говорится в опубликованном вместе с отчетом пресс-релизе организации.

Оценка Украины лишь немного выше (33), но страна "проводила важные реформы и неуклонно улучшалась" с начала войны.

Но конфликт не положил конец коррупции в стране, о чем свидетельствует недавний скандал, заставивший замминистра обороны Украины уйти в отставку, что свидетельствует о том, что "антикоррупционные механизмы страны до сих пор привлекают к ответственности чиновников", говорится в докладе.

Великобритания и Катар находятся на историческом минимуме в выпуске этого года — хотя для Дохи в отчете не проводится прямая связь с поразившим Брюссель так называемым коррупционным скандалом Qatargate.

Индекс использует данные опроса, основанные на интервью с экспертами и бизнесменами из разных источников (включая Всемирный банк и Всемирный экономический форум), чтобы ранжировать 180 стран мира в соответствии с их предполагаемым уровнем коррупции по шкале от 0, что означает высокая коррупция — до 100 .

Его определение коррупции сосредоточено на конкретных примерах, связанных с государственными должностными лицами, от взяточничества до нецелевого использования государственных средств, а также на способности правительств сдерживать коррупцию в государственном секторе.

Напомним, в конце декабря 2022 года Европейская комиссия заявила, что задержит все 22 миллиарда евро из фондов объединения ЕС для Венгрии, пока страна не вернется к демократическим реформам, а ее правительство не выполнит условия, связанные с независимостью судебной системы, академическими свободами, правами ЛГБТ.