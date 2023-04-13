У США готують санкції проти політиків і урядовців Угорщини

Група конгресменів від Республіканської та Демократичної партій США готує законопроект про санкції проти угорських політичних діячів, пов'язаних із урядом Віктора Орбана. Йдеться про провідних високопосадовців з Угорщини. Про це повідомляє видання The Guardian.

Законопроект про санкції передбачає імена колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Проект закону готується з минулого року і, як очікується, його подадуть до Конгресу вже наступного місяця, де він, ймовірно, отримає широку підтримку -такої думки чиновники, знайомі з процесом розробки.

"Орбан був близьким політичним союзником Дональда Трампа, а "Фідес" підтримує тісні зв’язки з американськими консерваторами. Цього тижня в оприлюднених документах Пентагону, заснованих на даних розвідки, повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини назвав США одними із трьох головних противників своєї партії", - пише ЗМІ.

Вчора Сполучені Штати Америки розширили санкції проти країни-агресора Росії. Під американські обмеження потрапив пов’язаний з Росією банк в Угорщині - “Міжнародний інвестиційний банк” (”МІБ”).

Зазначається, що цей банк має майже 50% російської власності і позбавлений нагляду з боку угорської влади. Тому це дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі.

Посол США Девід Прессман заявив, що, на відміну від інших союзників по НАТО, уряд Угорщини проігнорував попередження США щодо діяльності банку.

«Угорщина відкинула занепокоєння уряду Сполучених Штатів щодо ризиків, які її подальша присутність становить для альянсу» - сказав Прессман.

“Керівництво “МІБ” координувало роботу банку з офіційними особами Росії навіть після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року”, - додали у Мінфіні.

Угорщина останньою з держав ЄС покине банк, який перебуває під контролем Росії та має штаб-квартиру у Будапешті.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року свою участь у «МІБ» припинили Болгарія, Чехія, Румунія та Словаччина.

У відповідь уряд Віктора Орбана вирішив, що Угорщина вийде з фінансової установи.

“У світлі вчорашнього оголошення уряд розглянув ситуацію з Міжнародним інвестиційним банком і дійшов висновку, що участь у банку втратила сенс, тому уряд вирішив відкликати своїх урядових делегатів з МІБ” - повідомляє видання.

Ми приймаємо і розуміємо, що ми представляємо різні позиції, але ми не розуміємо, навіщо тиснути на інші держави, щоб вони змінили свою позицію», — сказав на прес-конференції міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Як відомо, у 2014 році СШАзаборонили в'їзд низці угорських чиновників, колишніх чиновників і особам, пов'язаними з ними, за підозрою у корупції.

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