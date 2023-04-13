В США готовят санкции против политиков и чиновников Венгрии

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партии США готовит законопроект о санкциях против венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана. Речь идет о ведущих чиновниках из Венгрии. Об этом сообщает издание The Guardian.

Законопроект о санкциях предусматривает имена бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

Проект закона готовится с прошлого года и, как ожидается, его подадут в Конгресс уже в следующем месяце, где он, вероятно, получит широкую поддержку – такого мнения чиновники, знакомые с процессом разработки.

"Орбан был близким политическим союзником Дональда Трампа, а "Фидес" поддерживает тесные связи с американскими консерваторами. На этой неделе в обнародованных документах Пентагона, основанных на данных разведки, сообщалось, что премьер-министр Венгрии назвал США одними из трех главных противников своей партии", - пишет СМИ.

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против страны-агрессора России. Под американские ограничения попал связанный с Россией банк в Венгрии – "Международный инвестиционный банк" ("МИБ").

Отмечается, что у этого банка почти 50% российской собственности и лишен надзора со стороны венгерских властей. Поэтому это позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе.

Посол США Дэвид Прессман заявил, что, в отличие от других союзников по НАТО, правительство Венгрии проигнорировало предупреждение США о деятельности банка.

«Венгрия отвергла обеспокоенность правительства Соединенных Штатов по поводу рисков, которые ее дальнейшее присутствие составляет для альянса» - сказал Прессман.

"Руководство "МИБ" координировало работу банка с официальными лицами России даже после вторжения России в Украину в феврале 2022 года", - добавили в Минфине.

Венгрия последней из государств ЕС покинет банк, находящийся под контролем России и штаб-квартиру в Будапеште.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года свое участие в МИБ прекратили Болгария, Чехия, Румыния и Словакия.

В ответ правительство Виктора Орбана решило, что Венгрия выйдет из финансового учреждения.

"В свете вчерашнего объявления правительство рассмотрело ситуацию с Международным инвестиционным банком и пришло к выводу, что участие в банке потеряло смысл, поэтому правительство решило отозвать своих правительственных делегатов из МИБ" - сообщает издание.

Мы принимаем и понимаем, что мы представляем разные позиции, но мы не понимаем, зачем давить на другие государства, чтобы они изменили свою позицию», — сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Как известно, в 2014 году США запретили въезд ряду венгерских чиновников, бывших чиновников и лицам, связанным с ними, по подозрению в коррупции.

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