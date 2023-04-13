Венгрия выйдет из российского банка после введения санкций США против финучреждения

После того, как вчера США ввели санкции против российского Международного инвестиционного банка, правительство Виктора Орбана решило, что Венгрия выйдет из финансового учреждения. Об этом сообщило венгерское издание Világgazdaság, ссылаясь на собственные источники.

"В свете вчерашнего объявления правительство рассмотрело ситуацию с Международным инвестиционным банком и пришло к выводу, что участие в банке потеряло смысл, поэтому правительство решило отозвать своих правительственных делегатов из МИБ" - сообщает издание.

Напомним, вчера Соединенные Штаты Америки расширили санкции против страны-агрессора России. Под американские ограничения попал связанный с Россией банк в Венгрии – "Международный инвестиционный банк" ("МИБ").

Санкциями США хотят добиться того, чтобы у России был меньший доступ к международным финансовым системам.

Этот банк имеет почти 50% российской собственности и лишен надзора со стороны венгерских властей. Поэтому это позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе.

"Это открывает двери для преступной деятельности Кремля в Центральной Европе и на Западных Балканах и может являться механизмом для коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, США ввели санкции в отношении дочерней компании «МИБ» – «МИБ Капитал» и трех нынешних и бывших руководителей: Николая Косова, Георгия Потапова и Имре Ласлоцки.

Венгрия последней из государств ЕС покинет банк, который находится под контролем России и имеет штаб-квартиру в Будапеште.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года свое участие в МИБ прекратили Болгария, Чехия, Румыния и Словакия.

Ранее венгерское издание сообщило, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время применить санкции против венгерских "влиятельных граждан" на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского правительства Виктора Орбана.

Как известно, в 2014 году США запретили въезд ряду венгерских чиновников, бывших чиновников и лицам, связанным с ними, по подозрению в коррупции.