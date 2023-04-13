Угорщина вийде з російського банку після запровадження санкцій США проти фінустанови

Після того, як вчора США запровадили санкції проти російського Міжнародного інвестиційного банку, уряд Віктора Орбана вирішив, що Угорщина вийде з фінансової установи. Про це повідомило угорське видання Világgazdaság, посилаючись на власні джерела.

“У світлі вчорашнього оголошення уряд розглянув ситуацію з Міжнародним інвестиційним банком і дійшов висновку, що участь у банку втратила сенс, тому уряд вирішив відкликати своїх урядових делегатів з МІБ” - повідомляє видання.

Нагадаємо, вчора Сполучені Штати Америки розширили санкції проти країни-агресора Росії. Під американські обмеження потрапив пов’язаний з Росією банк в Угорщині - “Міжнародний інвестиційний банк” (”МІБ”).

Санкціями США хочуть домогтися того, щоб Росія мала менший доступ до міжнародних фінансових систем.

Цей банк має майже 50% російської власності і позбавлений нагляду з боку угорської влади. Тому це дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі.

“Це відкриває двері для злочинної діяльності Кремля в Центральній Європі та на Західних Балканах і може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, включаючи порушення санкцій”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, США запровадили санкції щодо дочірньої компанії «МІБ» - «МІБ Капітал» і трьох нинішніх та колишніх керівників: Миколи Косова, Георгія Потапова та Імре Ласлоцкі.

Угорщина останньою з держав ЄС покине банк, який перебуває під контролем Росії та має штаб-квартиру у Будапешті.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року свою участь у «МІБ» припинили Болгарія, Чехія, Румунія та Словаччина.

Раніше угорське видання повідомило, що Сполучені Штати можуть найближчим часом застосувати санкції проти угорських "впливових громадян" на тлі значного погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана.

Як відомо, у 2014 році США заборонили в'їзд низці угорських чиновників, колишніх чиновників і особам, пов'язаними з ними, за підозрою у корупції.