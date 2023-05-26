Непригодна: Венгрию могут лишить права председательства в ЕС

Из-за многочисленных нарушений европейского законодательства Венгрией, в Европейском Союзе могут решить запретить ей председательствовать в блоке в 2024 году. Венгерское правительство должно возглавлять Совет министров с июля 2024 года.

Соответствующую резолюцию депутаты Европарламента намерены принять на следующей неделе, пишет Euractiv.

Резолюция, которую поддерживают три главные партии Европейского парламента, не является юридически обязательной, но указывает на большой политический конфликт между Брюсселем и Будапештом.

Данный документ ставит под сомнение, как Венгрия сможет надежно выполнить задачу формирования переговоров по законам Евросоюза, учитывая ее несоответствие законодательству и ценностям ЕС.

В ответ на это спикер венгерского правительства Золтан Ковач обвинил евродепутатов в том, что им не нравится позиция, которую Венгрия заняла на политической арене.

"Мы знаем истинную причину: им не нравится позиция Венгрии, которая поддерживает мир, и они пытаются втянуть нас в конфликт", - сказал он, имея в виду позицию Венгрии по вторжению России в Украину, в результате которой Будапешт не поддержал санкции против России.

Министр юстиции Юдит Варга Венгрии заявила, что страна не позволит лишить их такой возможности, как председательство в ЕС.

В последние годы правительство премьер-министра Виктора Орбана находилось в почти постоянном конфликте с институтами ЕС, прежде всего из-за споров относительно независимости судебной системы, свободы печати и гражданского общества и верховенства права.

Комиссия также задержала миллиарды евро из фонда восстановления после пандемии, хотя Венгрия является одним из самых крупных нетто-реципиентов средств ЕС.

Кроме того, резолюция обвиняет правительство Венгрии в системной коррупции и осуждает коммуникационные кампании правительства Венгрии против ЕС. В последнем отчете негосударственной международной организации Transparency International Венгрия заняла первое место среди стран Европейского союза по уровню коррупции в государственном секторе.

В мае Орбан вообще подверг сомнению необходимость существования Европейского Союза, поскольку блок, по его мнению, не выполняет свои первоначальные миссии. Антиевропейская риторика Орбана усилилась после того, как ЕС усилил финансовое давление на Венгрию.