"Який сенс?": Орбан поставив під сумнів необхідність існування ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поставив під сумнів необхідність існування Європейського Союзу, оскільки блок, на його думку, не виконує свої початкові місії. Про це пише Bloomberg.

Під час візиту в угорське місто Веспрем, яке є однією з культурних столиць ЄС цьогоріч, Орбан розкритикував блок за економічне уповільнення, яке вражає більшу частину земної кулі, і за його відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Сучасна форма європейської співпраці була керована двома місіями: миром і добробутом. Якщо вона не може виконати дві свої початкові місії, то який сенс ЄС?" – сказав угорський премʼєр.

Як зауважує Bloomberg, антиєвропейська риторика Орбана посилилася після того, як ЄС посилив фінансовий тиск на Угорщину. Протистояння з питань верховенства права та корупції призвели до того, що Брюссель відмовився надати понад 30 млрд доларів допомоги Угорщині. Також це викликало спекуляції, щодо того, чи планує Орбан вивести країну з ЄС, хоча уряд неодноразово заперечував це.

Угорський премʼєр стверджував, що Євросоюз повинен скасувати санкції, накладені на Росію, адже вони, за словами урядовця, спричинили поглиблення рецесії в Угорщині. Також він закликав блок розглянути питання про припинення допомоги Україні як спосіб покласти край війні.

Нагадаємо, що Віктор Орбан відомий своїми скандальними заявами щодо України та російської агресії. Зокрема, в квітні він заявив, що Україна – "фінансово неіснуюча країна", й без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.

Очільник угорського уряду неодноразово піддавався критиці за його слова й потрапив у базу "Миротворець".