В Угорщині погрожують блокуванням нових санкцій проти РФ: справа стосується OTP Bank

Будапешту дуже важко почати переговори щодо 11-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він вважає, що внесення банку до цього списку – це скандально, неприйнятно, дивно та обурливо.

"Я чітко дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ, що нам дуже важко навіть вступити в переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP є в цьому українському списку. Вимагаємо від українців вилучити OTP зі списку", – висловився угорський урядовець.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що фінустанова продовжила діяльність в Росії й фактично визнала так звані "ДНР" та "ЛНР". OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків є лідером ринку.