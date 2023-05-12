В Венгрии угрожают блокировкой новых санкций против РФ: дело касается OTP Bank

Будапешту очень тяжело начать переговоры касательно 11-го пакета санкций Европейского Союза против РФ, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Он считает, что внесение банка в этот список – это скандально, неприемлемо, странно и возмутительно.

"Я четко дал понять на заседании Совета министров иностранных дел, что нам очень трудно даже вступить в переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP есть в этом украинском списке. Требуем от украинцев изъять OTP из списка", – высказался венгерский чиновник.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за того, что финучреждение продолжило деятельность в России и фактически признало так называемые "ДНР" и "ЛНР". OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений является лидером рынка.