В ЕС начинают обсуждение новых санкций против РФ, быстрое соглашение не ожидается - Reuters

Страны-члены Европейского Союза в среду, 10 мая, проведут первое обсуждение нового пакета санкций против России, который будет нацелен на китайские и иранские компании и позволит ограничить экспорт в третьи страны за нарушение действующих торговых ограничений.

Об этом сообщает Reuters.

По словам одного из дипломатов, переговоры будут острыми, поскольку одни страны считают санкции слишком мягкими, а другие - опасаются нанести ущерб их международным связям.

Несколько дипломатов отметили, что очень разные точки зрения означают, что быстрого соглашения не ожидается.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на прекращение обхода действующих торговых ограничений России и были разработаны "в очень тесной координации" со странами "Большой семерки" (G7). Она добавила, что ЕС прекратит транзит через Россию в основном на свой экспорт, включая высокотехнологичную продукцию и детали для самолетов.

Дипломатические источники Reuters сообщили, что предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций включает внесение в черный список десятков новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Как сообщили собеседники агентства, новые санкции предполагают, что нефтяным танкерам не разрешается разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами.

Быстрое соглашение не ожидается

Все 27 стран ЕС должны согласиться, чтобы новые санкции вступили в силу, что станет 11-м раундом таких мер блока с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как отмечается, это стало бы первым случаем, когда блок нацелился на Китай по обвинению в роли Пекина в войне, от чего министерство иностранных дел Китая предостерегло ЕС.

Дипломатический источник из страны ЕС, жестко настроенный в отношении России, был разочарован тем, что предложение Еврокомиссии не включало прекращение импорта российских алмазов или сотрудничество в области ядерной энергетики. Ведь торговый ущерб в рамках этого предложения оценивается в 500 млн евро по сравнению с 11 млрд евро в предыдущем раунде.

В то же время дипломатический источник из критикующей санкции страны заявил, что предложение о нацелении на третьи страны должно вызвать напряженную дискуссию.

Напомним, содержание одиннадцатого пакета санкций ЕС против России активно обсуждается в последнее время.

Министр иностранных дел Польши Збинев Рау отмечал, что новый пакет санкций ЕС будет введен не раньше второй половины мая. Тогда дипломат отметил, что лично он надеется на введение персональных ограничений в отношении лиц, причастных к похищению и вывозу украинских детей в РФ, а также касательно представителей российской юстиции, отвечающих за судебные преследования оппонентов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в новом пакете санкций против РФ содержится три новых элемента, и все они касаются возможного обхода санкций агрессором.

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