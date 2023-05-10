У ЄС починають обговорення нових санкцій проти РФ, швидка угода не очікується - Reuters

Країни-члени Європейського Союзу у середу, 10 травня, проведуть перше обговорення нового пакету санкцій проти Росії, який буде націлений на китайські та іранські компанії та дозволять обмежити експорт до третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.

Про це повідомляє Reuters.

За словами одного з дипломатів, переговори будуть гострими, оскільки одні країни вважають санкції надто м’якими, а інші - побоюються завдати шкоди їхнім міжнародним зв'язкам.

Кілька дипломатів зазначили, що дуже різні точки зору означають, що швидкої угоди не очікується.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня в Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу торгових обмежень Росії, що вже діють, і були розроблені "в дуже тісній координації" з країнами "Великої сімки" (G7). Вона додала, що ЄС припинить транзит через Росію здебільшого свого експорту, включаючи високотехнологічну продукцію та деталі для літаків.

Дипломатичні джерела Reuters повідомили, що пропозиція Єврокомісії щодо нового пакету санкцій включає внесення до чорного списку десятків нових компаній, у тому числі з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.

Як повідомили співрозмовники агентства, нові санкції передбачають, що нафтовим танкерам не дозволяється розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з відключеними GPS-трекерами.

Швидка угода не очікується

Усі 27 країн ЄС повинні погодитися, щоб нові санкції набули чинності, що стане 11-м раундом таких заходів блоку з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Як зазначається, це стало б першим випадком, коли блок націлився на Китай через звинувачення у ролі Пекіна у війні, від чого міністерство закордонних справ Китаю застерегло ЄС.

Дипломатичне джерело з країни ЄС, жорстко налаштованої щодо Росії, було розчароване тим, що пропозиція Єврокомісії не включала припинення імпорту російських алмазів або співробітництво в галузі ядерної енергетики. Адже торгові збитки в рамках цієї пропозиції оцінюються в 500 млн євро в порівнянні з 11 млрд євро в попередньому раунді.

Водночас дипломатичне джерело з країни, яка критикує санкції, заявило, що пропозиція про націлювання на треті країни має викликати напружену дискусію.

Нагадаємо, зміст одинадцятого пакета санкцій ЄС проти Росії активно обговорюється останнім часом.

Міністр закордонних справ Польщі Збінєв Рау зазначав, що новий пакет санкцій ЄС буде запроваджено не раніше другої половини травня. Тоді дипломат зауважив, що особисто він сподівається на запровадження персональних обмежень щодо осіб, причетних до викрадення і вивезення українських дітей у РФ, а також щодо представників російської юстиції, які відповідають за судові переслідування опонентів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в новому пакеті санкцій проти РФ містить три нові елементи, і всі вони стосуються можливого обходу санкцій агресором.

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