ЄС запровадить нові санкції проти РФ не раніше другої половині травня, – МЗС Польщі

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде запроваджено не раніше другої половини травня. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збінєв Рау, передає WNP.

За його словами, майбутній пакет обмежень перебуває на стадії обговорення.

"Деякі країни роблять пропозиції, що там має бути, як, наприклад, Польща – діаманти. Інші кажуть, можливо не безпосередньо, що діаманти – ні. Я не думаю, що справу буде закрито раніше ніж у другій половині травня. Не можна очікувати на щось раніше", – висловився Рау.

Дипломат зауважив, що особисто він сподівається на запровадження персональних санкцій щодо осіб, причетних до викрадення і вивезення українських дітей у РФ, а також щодо представників російської юстиції, які відповідають за судові переслідування опонентів.

Нагадаємо, що крайній, десятий, пакет санкцій проти РФ Рада Євросоюзу ухвалила 25 лютого. Обмеження включили заборону на експорт критично важливих технологій та промислових товарів, імпорт російського асфальту та синтетичного каучуку, надання росіянам потужностей зі зберігання газу та транзит через Росію товарів та технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС.

Нещодавно Bloomberg писало, що в наступному пакеті обмежень ЄС планує запровадити заборону на транзит через Росію й інших товарів. За даними видання, таким чином блок намагається посилити контроль над виконанням існуючих санкцій.