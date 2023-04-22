Зеленський ввів нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили "Росбанк", ЦВК та політичні партії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Обмеження стосуються, зокрема, псевдоміністерства з надзвичайних ситуацій так званої "ДНР", "Росбанку", Центральної виборчої комісії РФ, а також низки політичних партій країни-агресорки, серед яких "Єдина Росія", "ЛДПР" та "Комуністична партія".

Серед фізичних осіб під санкції потрапили, зокрема, родичі російських олігархів Івана Потаніна й Сулеймана Керімова, бізнесмен Мурат Алієв. Також у списку є низка громадян Швейцарії, Ірану та Малі.

Санкції проти громадян Малі (у списку їх вісім) запроваджено до 31 серпня 2023 року. Вони передбачають блокування активів і призупенення видачі віз. Проти решти 32 осіб обмеження діятимуть 10 років: заходи стосуються, зокрема, повного припинення торговельних операцій та анулювання ліцензій і договорів.

Нагадаємо, попередні укази щодо введення в дію санкцій президент Володимир Зеленський підписав 15 квітня. Вони торкнулися, серед іншого, російських компаній VK та "Яндекс". Також обмеження запровадили й проти 82 російських діячів спорту.