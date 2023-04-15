Україна запровадила нові санкції, у тому числі проти російських спортсменів – укази Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав укази №227/2023 та №228/2023, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року про застосування нових санкцій проти ряду фіз- та юросіб.

Документи опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Указом №228/2023 санкції запроваджуються щодо 82 російських діячів спорту. Зокрема, під санкції потрапили олімпійські чемпіони, а саме плавець Антон Чупков, гімнаст Артур Далалоян, фігурист Марк Кондратюк, гімнастка Вікторія Лістунова. В санкційний список також потрапив білоруський стрибун у висоту Максим Недосеков.

Щодо спортсменів, то окрім стандартних обмежень, санкції також передбачаються припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.

Указом №227/2023 санкції запровадили проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи. Серед підсанкційних юрособ – компанії, що надають послуги в галузі інформаційних та цифрових технологій, виробники інтегральних схем, пов'язані з ринком інформаційних технологій.

Зокрема, до списку було внесено російські компанії VK та "Яндекс". Обмеження передбачають блокування активів, припинення торгових операцій тощо. Санкції запровадили на п'ять років.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство молоді та спорту заборонило українським спортсменам брати участь в змаганнях з росіянами і білорусами. Водночас у відомстві рішення назвали формальністю.