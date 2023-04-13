Мінспорту заборонило українським спортсменам брати участь в змаганнях з росіянами і білорусами

Українським делегаціям заборонили виступати на змаганнях, де беруть участь росіяни та білоруси. Відповідний наказ міністерства молоді і спорту України опублікував олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк в Telegram.

Згідно документу, українським збірним забороняється брати участь у спортивних змаганнях, де представлені росіяни білоруси. У разі їхнього виявлення у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані.

Українські спортивні федерації моніторитимуть участь росіян та білорусів у міжнародних заходах і інформуватимуть про це міністерство.

Крім того, спортивні федерації позбавлятимуться національного статусу, якщо їхні представники виступатимуть на турнірах з росіянами та білорусами.

Нагадаємо, 31 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри Олімпіади 2024 року, в яких беруть участь представники РФ і Білорусі.

Таке рішення стало відповіддю на нові правила Міжнародного олімпійського комітету (МОК), які допускають участь у змаганнях атлетів із РФ та Білорусі в нейтральному статусі для індивідуальних змагань.

МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні.

Раніше президент МОК розкритикував рішення урядів ряду країн вимагати відсторонення росіян від Олімпіади.

"Урядам не належить вирішувати, хто може брати участь і у яких спортивних змаганнях, тому що це був би кінець міжнародних спортивних змагань, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор, як ми їх знаємо", - заявив Бах.

Перед тим мер Парижа, де відбудеться Олімпіада, виступила проти допуску росіян до змагань.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розробив дорожню карту дозволу росіянам і білорусам змагатися в 2024 році "в нейтральному статусі та за суворих умов".

Водночас таке рішення зіткнулося з критикою як зі сторони України, так і інших країн. Майже одночасно з заявою мера Парижа ще декілька країн підтримали Україну у питанні Олімпіади.

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