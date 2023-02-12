Президент МОК розкритикував рішення урядів ряду країн вимагати відсторонення росіян від Олімпіади

Президент МОК Томас Бах вважає, що уряди "не мають права втручатися у спорт", в тому числі, вимагати відсторонення спортсменів країни-агресора РФ від Олімпіади 2024, що відбудеться у Парижі.

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Про це він заявив 12 лютого під час Чемпіонату світу з гірських лиж у Куршевелі.

"Урядам не належить вирішувати, хто може брати участь і у яких спортивних змаганнях, тому що це був би кінець міжнародних спортивних змагань, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор, як ми їх знаємо", — заявив Бах.

Крім того, своїм висловом він, ймовірно хотів підтримати росіян, адже заявив, що "історія покаже, хто робить більше для миру". Після цього він пояснив свою думку, сказавши: "Ті, хто намагається тримати кордони відкритими та спілкуватися. Або ті, хто хоче ізолювати та розділяти".

Напередодні, 10 лютого урядовці з 36 країн обговорили пропозицію МОК про те, щоб спортсмени з Росії та Білорусі могли повернутися у світовий спорт в нейтральному статусі. Уряди дійшли висновку, що немає жодної причини для допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань.

Мер Парижа Анн Ідальго також проти допуску росіян до змагань. Крім того, олімпійські комітети ряду країн об’єдналися, щоб виступити проти росіян на Олімпіаді.

Цим питання особисто зайнявся Президент України Володимир Зеленський, який відправив листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону через російських спортсменів на Олімпіаді.