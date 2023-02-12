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Президент МОК раскритиковал решение правительств ряда стран потребовать отстранения россиян от Олимпиады

Президент МОК раскритиковал решение правительств ряда стран потребовать отстранения россиян от Олимпиады

Президент МОК Томас Бах считает, что правительства "не имеют права вмешиваться в спорт", в том числе требовать отстранения спортсменов страны-агрессора РФ от Олимпиады 2024, которая состоится в Париже.

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Об этом он заявил 12 февраля во время Чемпионата мира по горным лыжам в Куршевеле.

"Правительствам не предстоит решать, кто может участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях, потому что это был бы конец международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, как мы их знаем", — заявил Бах.

Кроме того, своим высказыванием он, вероятно, хотел поддержать россиян, ведь заявил, что "история покажет, кто делает больше для мира". После этого он объяснил свое мнение, сказав: "Те, кто пытается держать границы открытыми и общаться. Или те, кто хочет изолировать и разделять".

Накануне, 10 февраля, чиновники из 36 стран обсудили предложение МОК о том, чтобы спортсмены из России и Беларуси могли вернуться в мировой спорт в нейтральном статусе. Правительства пришли к выводу, что нет никакой причины для допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям.

Мэр Парижа Анн Идальго также против допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, Олимпийские комитеты ряда стран объединились, чтобы выступить против россиян на Олимпиаде.

Этим вопрос лично занялся Президент Украины Владимир Зеленский, отправивший письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за российских спортсменов на Олимпиаде.

Автор:
Вита Молодан