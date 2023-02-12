Президент МОК раскритиковал решение правительств ряда стран потребовать отстранения россиян от Олимпиады

Президент МОК Томас Бах считает, что правительства "не имеют права вмешиваться в спорт", в том числе требовать отстранения спортсменов страны-агрессора РФ от Олимпиады 2024, которая состоится в Париже.

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Об этом он заявил 12 февраля во время Чемпионата мира по горным лыжам в Куршевеле.

"Правительствам не предстоит решать, кто может участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях, потому что это был бы конец международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, как мы их знаем", — заявил Бах.

Кроме того, своим высказыванием он, вероятно, хотел поддержать россиян, ведь заявил, что "история покажет, кто делает больше для мира". После этого он объяснил свое мнение, сказав: "Те, кто пытается держать границы открытыми и общаться. Или те, кто хочет изолировать и разделять".

Накануне, 10 февраля, чиновники из 36 стран обсудили предложение МОК о том, чтобы спортсмены из России и Беларуси могли вернуться в мировой спорт в нейтральном статусе. Правительства пришли к выводу, что нет никакой причины для допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям.

Мэр Парижа Анн Идальго также против допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, Олимпийские комитеты ряда стран объединились, чтобы выступить против россиян на Олимпиаде.

Этим вопрос лично занялся Президент Украины Владимир Зеленский, отправивший письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за российских спортсменов на Олимпиаде.