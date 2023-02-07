Мэр Парижа, где состоится Олимпиада, выступила против допуска россиян к соревнованиям

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не поддерживает, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года, которые будут проходить в столице Франции. Об этом сообщило издание Politico.

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Дословно она сказала, что "не выступает за" разрешение россиянам участвовать, в том числе в нейтральном статусе. Таким образом, Идальго изменила позицию, ведь накануне утверждала, что "спортсмены не должны быть лишены возможности участвовать в соревнованиях независимо от того, откуда они".

Международным олимпийским комитетом (МОК) разработал дорожную карту разрешения россиянам и белорусам соревноваться в 2024 году как "в нейтральном статусе и в строгих условиях".

В то же время, такое решение столкнулось с критикой как со стороны Украины, так и других стран. Почти одновременно с заявлением мэра Парижа еще несколько стран поддержали Украину по Олимпиаде.

Шведский олимпийский комитет объединился по этому вопросу вместе с Национальной спортивной конфедерацией и Шведским паралимпийским комитетом, а также национальными спортивными организациями Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, Фарерских островов и Аландских островов.

"Мы считаем, что на данном этапе не целесообразно разрешать участие в Олимпийских играх спортсменам из России и Беларуси, потому что война России против Украины продолжается с неустанной силой", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне народный депутат Жан Беленюка сообщил, что 3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины, на которой будут рассматриваться вопросы бойкотирования Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону через российских спортсменов на Олимпиаде.