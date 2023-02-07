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Мер Парижа, де відбудеться Олімпіада, виступила проти допуску росіян до змагань

Мер Парижа, де відбудеться Олімпіада, виступила проти допуску росіян до змагань

Мер Парижа Анн Ідальго 7 лютого заявила, що не підтримує, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024 року, які будуть проходити у столиці Франції. Про це повідомило видання Politico.

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Дослівно вона сказала, що "не виступає за" дозвіл росіянам змагатися, в тому числі в нейтральному статусі. Таким чином Ідальго змінила позицію, адже напередодні стверджувала, що "спортсмени не повинні бути позбавлені можливості брати участь у змаганнях незалежно від того, звідки вони".

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розробив дорожню карту дозволу росіянам і білорусам змагатися в 2024 році "в нейтральному статусі та за суворих умов".

Водночас таке рішення зіткнулося з критикою як зі сторони України, так і інших країн. Майже одночасно з заявою мера Парижа ще декілька країн підтримали Україну у питанні Олімпіади.

Шведський олімпійський комітет об’єднався в цьому питанні разом з Національною спортивною конфедерацією та Шведським паралімпійським комітетом, а також національними спортивними організаціями Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Гренландії, Фарерських островів і Аландських островів.

"Ми вважаємо, що на даному етапі недоцільно дозволяти участь в Олімпійських іграх спортсменам з Росії та Білорусі, тому що війна Росії проти України триває з невпинною силою", — йдеться в заяві. 

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відправив листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону через російських спортсменів на Олімпіаді.

Автор:
Віта Молодан