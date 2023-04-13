Минспорта запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Украинским делегациям запретили выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы. Соответствующий приказ министерства молодежи и спорта Украины опубликовал олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк в Telegram.

Согласно документу, украинским сборным запрещается участвовать в спортивных состязаниях, где представлены россияне и белорусы. В случае их выявления в соревнованиях украинские делегации должны быть отозваны.

Украинские спортивные федерации будут мониторить участие россиян и белорусов в международных мероприятиях и информировать министерство.

Кроме того, спортивные федерации будут избавляться от национального статуса, если их представители будут выступать на турнирах с россиянами и белорусами.

Напомним, 31 марта Кабинет Министров Украины принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры Олимпиады 2024 года, в которых принимают участие представители РФ и Беларуси.

Такое решение явилось ответом на новые правила Международного олимпийского комитета (МОК), допускающие участие в соревнованиях атлетов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе для индивидуальных соревнований.

МОК разрешил возвращать в международный спорт атлетов при условии, что они не военнослужащие и не были замечены в поддержке войны в Украине.

Ранее президент МОК подверг критике решение правительств ряда стран требовать отстранения россиян от Олимпиады.

"Правительствам не предстоит решать, кто может участвовать и в каких спортивных соревнованиях, потому что это был бы конец международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, как мы знаем", - заявил Бах.

Прежде мэр Парижа, где состоится Олимпиада, выступила против допуска россиян к соревнованиям.

Международный олимпийский комитет (МОК) разработал дорожную карту разрешения россиянам и белорусам соревноваться в 2024 году "в нейтральном статусе и в строгих условиях".

В то же время, такое решение столкнулось с критикой как со стороны Украины, так и других стран. Почти одновременно с заявлением мэра Парижа еще несколько стран поддержали Украину по Олимпиаде.

Фото: ua.depositphotos.com