Правительство почти выполнило годовой план внутренних заимствований, но продолжает одалживать

Украине в 2027 году не хватает €30 млрд внешней поддержки для покрытия бюджетных нужд и еще €40 млрд на оборону. На фоне дефицита правительство уже практически выполнило годовой план внутренних заимствований, но продолжает их наращивать, чтобы обеспечить достаточную ликвидность для социальных выплат и сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на "Укринформ" и заявление министра финансов Сергея Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы существенно активизировали заимствования на внутреннем рынке. Практически уже выполнили годовой план заимствований, но наращиваем их, чтобы иметь достаточную ликвидность – в первую очередь для осуществления социальных платежей и платежей сектора безопасности и обороны", – заявил Марченко.

Параллельно правительство работает над увеличением внутренних доходов. На рабочей группе по вопросам детенизации готовят предложения по борьбе с искусственным дроблением бизнеса, производством фальсификата и теневой занятостью.

Кабмин также активизировал переговоры с международными партнерами, в частности, Европейским Союзом, Международным валютным фондом (МВФ), странами "Группы семи" (G7) и Всемирным банком.

По словам министра, правительству важно не только согласовать общие суммы помощи, но и получить конкретные графики поступления средств.

Наибольшую роль во внешней поддержке играет ЕС. С начала года Украина получила от Евросоюза €10 млрд, а до конца 2026 рассчитывает привлечь еще €17 млрд.

Марченко подчеркнул, что получение этих средств связано с выполнением Украиной утвержденного плана реформ.

На 2027 год непокрытая потребность Украины в бюджетной поддержке составляет €30 млрд. Отдельно непокрытая потребность в финансировании обороны оценивается в €40 млрд.

Что известно о дефиците бюджета

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.