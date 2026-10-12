Уряд майже виконав річний план внутрішніх запозичень, але продовжує позичати

Україні у 2027 році наразі не вистачає €30 млрд зовнішньої підтримки для покриття бюджетних потреб і ще €40 млрд на оборону. На тлі дефіциту уряд уже практично виконав річний план внутрішніх запозичень, але продовжує їх нарощувати, щоб забезпечити достатню ліквідність для соціальних виплат та сектору безпеки й оборони.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрінформ" та заяву міністра фінансів Сергія Марченка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми суттєво активізували запозичення на внутрішньому ринку. Практично вже виконали річний план запозичень, але нарощуємо їх, щоб мати достатню ліквідність – у першу чергу, для здійснення соціальних платежів та платежів сектору безпеки й оборони", – заявив Марченко.

Паралельно уряд працює над збільшенням внутрішніх доходів. На робочій групі з питань детінізації готують пропозиції щодо боротьби зі штучним дробленням бізнесу, виробництвом фальсифікату та тіньовою зайнятістю.

Кабмін також активізував переговори з міжнародними партнерами, зокрема Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом (МВФ), країнами "Групи семи" (G7) та Світовим банком.

За словами міністра, для уряду важливо не лише погодити загальні суми допомоги, а й отримати конкретні графіки надходження коштів.

Найбільшу роль у зовнішній підтримці відіграє ЄС. Від початку року Україна отримала від Євросоюзу €10 млрд, а до кінця 2026 року розраховує залучити ще €17 млрд.

Марченко наголосив, що отримання цих коштів пов'язане з виконанням Україною затвердженого плану реформ.

На 2027 рік непокрита потреба України у бюджетній підтримці становить €30 млрд. Окремо непокрита потреба у фінансуванні оборони оцінюється у €40 млрд.

Що відомо про дефіцит бюджету

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.