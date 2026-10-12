Бизнесу остановили выплаты бюджетного возмещения НДС: сколько задолжали

Украинские предприятия столкнулись с приостановкой бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму около 17 млрд. грн. Задержка возврата средств может усилить финансовое давление на компании, которым возмещение НДС является важной частью оборотного капитала.

Как пишет Dilo, об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Депутат обратил внимание на проблему в контексте государственных бюджетных приоритетов.

"Хорошо, хоть на марафон нашлись. А то кто рейтинг власти будет спасать...", - заметил Железняк.

В то же время, он не уточнил количество предприятий, которых касается приостановления бюджетного возмещения НДС , причин задержки и сроков возобновления выплат.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что бизнес уже три недели не получает возмещения НДС из бюджета.

"Проблема действительно есть, и проблема серьезная. В лучшем случае возмещение возобновится через две-три недели. Это в случае, если ВР придет в себя и в конце концов проголосует наши евроинтеграционные обязательства на 4 млрд евро. В противном случае — проблема с возмещением НДС будет наименьшей из проблем, с которыми мы столкнемся", - подчеркнул он.

Как работает механизм возврата НДС

Право на бюджетное возмещение возникает на условиях, определенных Налоговым кодексом Украины. Для получения средств предприятие должно задекларировать соответствующую сумму и предоставить необходимые документы.

Далее налоговая служба проверяет обоснованность заявленного возмещения. В частности, контролирующие органы анализируют налоговую отчетность, зарегистрированные накладные, первичные документы и реальность хозяйственных операций.

Если оснований для дополнительной проверки нет и заявленная сумма согласована, информация вносится в Реестр заявлений о возврате бюджетного возмещения НДС. После этого средства перечисляются через Государственную казначейскую службу.

В условиях войны бюджетное возмещение НДС имеет дополнительные особенности. В частности, согласно приведенному разъяснению Государственной налоговой службы от 5 октября 2026 года, выплаты производятся в пределах средств, имеющихся на едином казначейском счете.

Что известно о дефиците бюджета

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.