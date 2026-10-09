Деньги потом: 39 млрд грн отложили на декабрь без гарантии выплат

Минфин перенёс около 39 млрд грн капитальных расходов на декабрь, объяснив задержку графиком международного финансирования. На практике это уже привело к задержкам строительства дорог и выплаты зарплат дворникам или водителям общественного транспорта. При этом поступление средств зависит и от решений самой Украины: одним из условий второго платежа ЕС примерно на €3,7 млрд остаётся назначение трёх экспертов для отбора членов Счётной палаты. Dilo объясняет, какие решения необходимы для получения денег и почему перенос расходов ещё не гарантирует выплат.

Декабрь в росписи, деньги при наличии

Финансирование около 39 млрд грн капитальных расходов, накопленных в январе–сентябре 2026 года, перенесли на декабрь. Бюджетные программы сохраняются: изменены сроки финансирования этой части расходов в пределах текущего года.

"В связи с неритмичным поступлением международного финансирования часть капитальных расходов была перенесена на конец года", — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Запись "декабрь" в бюджетной росписи сама по себе не гарантирует выплат. Дальнейшее финансирование зависит от имеющихся ресурсов, выполнения Украиной обязательств и поступления внешней поддержки. С датой уже определились. С ресурсами всё сложнее.

Нынешний бюджетный кризис является рукотворным и контролируемым, а финансирование отложенных расходов до конца года зависит от действий украинской власти, считает инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии Dilo.

"Всё зависит исключительно от политической воли проголосовать за необходимые реформы и принять соответствующие законы", — сказал Фурса.

Среди необходимых шагов — принятие законов депутатами и их подписание президентом, отмечает Фурса.

В случае прогнозируемой нехватки ресурсов Казначейство должно направлять платежи на приоритетные нужды: оборону, обслуживание долга, пенсии, зарплаты и социальные выплаты. Этот механизм применяется после подтверждения нехватки средств, говорится в разъяснении Минфина. Ограничения не вводятся автоматически каждый месяц.

Задержку запланированного финансирования следует отличать от ситуации, когда источники покрытия расходов ещё не определены. Кассовый разрыв из-за задержки ожидаемых поступлений носит временный характер, считает старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

"Он будет восполнен, когда будут приняты соответствующие решения", — сказал Дубровский.

Более серьёзной проблемой является неопределённость с источниками средств на следующий год, отмечает экономист. При этом Украина имеет шансы привлечь необходимое финансирование бюджета-2027, считает Дубровский.

Что еще стоит между Украиной и €3,7 млрд

Дискуссия о международном финансировании сосредоточилась на нескольких налоговых законах, хотя перечень обязательств перед партнёрами значительно шире. Их принятие само по себе ещё не будет означать выполнение других условий для получения средств. Поэтому правительству и парламенту стоит сосредоточиться на решениях, которые необходимо принять срочно и которые вызывают меньше общественного сопротивления, советует Дубровский.

Связь между выполненными условиями и реальными средствами уже можно увидеть на свежем примере. 2 октября Минфин сообщил о поступлении почти 2,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Решение об этом платеже Совет ЕС принял после выполнения Украиной десяти соответствующих индикаторов Плана Украины. Это подтверждённое поступление в бюджет, хотя само по себе оно ещё не определяет срок финансирования каждого отложенного проекта.

Второй платёж макрофинансовой помощи примерно на 3,7 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan предусмотрен меморандумом с ЕС. Среди его условий указаны законы о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, и об отмене налоговой льготы для импортных посылок, за исключением товаров для нужд безопасности и обороны. Наряду с ними предусмотрены решения по оценке имущества, управлению государственными инвестициями и отбору членов Счётной палаты. Эти условия охватывают и доходы бюджета, и то, как государство управляет средствами.

Ещё один аспект — финансирование бюджетных платежей на время ожидания помощи партнёров. Речь идёт о возможности привлечения средств через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместо задержанных внешних поступлений.

"Нет, не может, потому что государство не найдёт таких объёмов средств на внутреннем рынке", — сказал Фурса.

Счётная палата: закон есть, конкурс ждёт

Именно реформа Счётной палаты является одной из приоритетных задач, считает Дубровский. Законодательные изменения для неё приняли ещё в 2024 году. Однако конкурс по обновлённой процедуре требует создания совещательной группы экспертов, которая должна провести предварительный отбор кандидатов. Назначение парламентом трёх экспертов в эту группу прямо указано среди условий второго платежа Ukraine Support Loan.

1 сентября Рада вновь не приняла решение о создании совещательной группы. 22 сентября бюджетный комитет повторно представил кандидатуры.

По состоянию на 9 октября проект постановления №16095 ожидает рассмотрения.

Принятие постановления означает выполнение одного из условий платежа; необходимы также выполнение остальных требований и положительная оценка Еврокомиссии. Для предпринимателей, которые зависят от государственной грантовой поддержки или других бюджетных платежей, результат измеряется фактическими выплатами. Роспись расходов уже переписали. Перечень невыполненных условий от этого не сократился.