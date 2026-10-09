Гроші потім: 39 млрд грн відклали на грудень без гарантії виплат

Мінфін переніс близько 39 млрд грн капітальних видатків на грудень, пояснивши затримку графіком міжнародного фінансування.На практиці це вже вилилось в затримки будівництва доріг, виплати зарплат двірникам чи водіям громадського транспорту. Водночас надходження коштів залежить і від рішень самої України: однією з умов другого платежу ЄС орієнтовно на €3,7 млрд залишається призначення трьох експертів для відбору членів Рахункової палати. Dilo пояснює, які рішення потрібні для отримання грошей і чому перенесення видатків ще не гарантує виплат.

Грудень у розписі, гроші за наявності

Фінансування близько 39 млрд грн капітальних видатків, накопичених у січні–вересні 2026 року, перенесли на грудень. Бюджетні програми зберігаються: змінено строки фінансування цієї частини видатків у межах поточного року.

“У зв’язку з неритмічністю надходження міжнародного фінансування частину капітальних видатків було перенесено на кінець року”, — зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Запис “грудень” у бюджетному розписі сам по собі не гарантує виплат. Подальше фінансування залежить від наявного ресурсу, виконання Україною зобов’язань і надходження зовнішньої підтримки. З датою вже визначилися. Із ресурсом усе складніше.

Нинішня бюджетна криза є рукотворною та контрольованою, а фінансування відкладених видатків до кінця року залежить від дій української влади, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі Dilo.

“Усе залежить виключно від політичної волі проголосувати необхідні реформи та ухвалити відповідні закони”, — сказав Фурса.

Серед необхідних кроків є ухвалення законів депутатами та їх підписання президентом, зазначає Фурса.

У разі прогнозованої нестачі ресурсу Казначейство має спрямовувати платежі на пріоритетні потреби: оборону, обслуговування боргу, пенсії, зарплати та соціальні виплати. Цей механізм застосовується після підтвердження дефіциту коштів, йдеться в поясненні Мінфіну. Обмеження не запроваджуються автоматично щомісяця.

Затримку запланованого фінансування та ситуацію, коли джерела покриття видатків ще не визначені, слід розмежовувати. Касовий розрив через затримку очікуваних надходжень є тимчасовим, вважає старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський.

“Він буде заповнений, коли буде ухвалено відповідні рішення”, — сказав Дубровський.

Серйознішою проблемою є невизначеність із джерелами коштів на наступний рік, зазначає економіст. Водночас Україна має шанси залучити необхідне фінансування бюджету-2027, вважає Дубровський.

Що ще стоїть між Україною та €3,7 млрд

Дискусія про міжнародне фінансування зосередилася на кількох податкових законах, хоча перелік зобов’язань перед партнерами значно ширший. Їх ухвалення саме собою ще не означатиме виконання інших умов для отримання коштів. Тому уряду й парламенту варто зосередитися на рішеннях, які потрібно ухвалити терміново і які викликають менше суспільного спротиву, радить Дубровський.

Зв’язок між виконаними умовами та реальними коштами вже можна побачити на свіжому прикладі. 2 жовтня Мінфін повідомив про надходження майже 2,9 млрд євро в межах Ukraine Facility. Рішення про цей платіж Рада ЄС ухвалила після виконання Україною десяти відповідних індикаторів Плану України. Це підтверджене надходження до бюджету, хоча саме по собі воно ще не встановлює строку фінансування кожного відкладеного проєкту.

Другий макрофінансовий платіж орієнтовно на 3,7 млрд євро в межах Ukraine Support Loan передбачений меморандумом з ЄС. Серед його умов записані закони про оподаткування доходів через цифрові платформи та скасування податкової пільги для імпортних посилок, за винятком товарів для потреб безпеки й оборони. Поруч із ними стоять рішення щодо оцінки майна, управління державними інвестиціями та відбору членів Рахункової палати. Ці умови охоплюють і доходи бюджету, і те, як держава управляє коштами.

Ще один аспект полягає у фінансуванні бюджетних платежів на час очікування допомоги партнерів. Йдеться про перспективу залучення коштів через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) замість затриманих зовнішніх надходжень.

“Ні, не може, бо таких обсягів держава не знайде на внутрішньому ринку”, — сказав Фурса.

Рахункова палата: закон є, конкурс чекає

Саме реформа Рахункової палати є одним із пріоритетних завдань, вважає Дубровський. Законодавчі зміни для неї ухвалили ще у 2024 році. Проте конкурс за оновленою процедурою потребує дорадчої групи експертів, яка має провести попередній відбір кандидатів. Призначення парламентом трьох експертів до цієї групи прямо зазначене серед умов другого платежу Ukraine Support Loan.

1 вересня Рада знову не ухвалила рішення про утворення дорадчої групи. 22 вересня бюджетний комітет повторно подав кандидатури.

Станом на 9 жовтня проєкт постанови №16095 очікує розгляду.

Ухвалення постанови виконує одну з умов платежу; потрібні також виконання решти вимог і позитивна оцінка Єврокомісії. Для підприємців, які залежать від державної грантової підтримки чи інших бюджетних платежів, результат вимірюється фактичними виплатами. Розпис видатків уже переписали. Перелік невиконаних умов від цього не скоротився.