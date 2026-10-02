Ситуация усугубляется: из-за российских ударов по бизнесу бюджет недополучил 32 млрд грн

Бюджет за август и сентябрь недополучил 32 миллиарда гривен налоговых поступлений из-за постоянных российских ударов по бизнесу.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, общий фонд государственного бюджета Украины по результатам 9 месяцев 2026 недополучил в план на отчетный период 49,5 млрд грн, почти две трети из которых (32 млрд грн) не поступили в августе-сентябре 2026 года.

"Выполнение бюджета 2026 года за 9 месяцев: состояние наполнения бюджета ухудшается… Основная причина – постоянные российские удары по бизнесу", – констатировала Подласса.

Она уточнила, что за 9 месяцев в бюджет отнесено 1,9 трлн грн (без учета международных грантов).

Источники наполнения общего фонда бюджета:

импортный НДС – 491 млрд грн;

налог на прибыль – 270 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор – 266,3 млрд грн;

НДС с произведенных в Украине товаров – 255,2 млрд грн;

средства НБУ – 146,1 млрд грн;

импортный акциз – 134,6 млрд грн;

внутренний акциз – 96,5 млрд грн;

дивиденды и часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций – 57,1 млрд грн;

ввозная пошлина – 48,4 млрд грн;

рентная плата – 42,6 млрд. грн.

Нардепка отметила, что от импортного НДС недополучено 35,7 млрд грн (или 6,8%), НДС с производимых в Украине товаров – 32,9 млрд грн (или 11,4%), внутреннего акциза – 19,1 млрд грн (или 16,5%), дивидендов и части чистой прибыли8 16%).

Подласса подчеркнула, что в то же время есть и перевыполнение по доходам: от налога на прибыль предприятий – 29 млрд грн (или 12%), от НДФЛ и военного сбора – 6,6 млрд грн (2,6%), балансирующего недополучение других налогов.

Нардепка отчиталась, что в январе-сентябре этого года на проведение расходов по общему фонду госбюджета использовано около $22 млрд. международной помощи, еще 350,6 млрд. грн. было привлечено от размещения ОВГЗ.

Согласно информации главы профильного комитета парламента, наибольшие категории расходов бюджета с начала 2026 года: оборона – 2 трлн грн, или 61,3% всех расходов общего фонда, погашение долга (внутреннего и внешнего) – 427,9 млрд грн, социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных 3 инвестиций) (внешнего и внутреннего) – 275,2 млрд грн, программа медицинских гарантий и скрининг здоровья – 144 млрд грн, зарплата учителей в школах (образовательная субвенция и доплаты учителям) – 116,7 млрд грн, базовая и дополнительные дотации – 48,5 млрд грн.

"До получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС ($4,26 млрд) ситуация с бюджетом будет оставаться критической", – констатировала Подласса.

Что известно о дефиците бюджета

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.