Потери врага по состоянию на 2 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1520 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1682 день полномасштабной войны составляют 1 537 390 человек.

Потери России в войне на 2 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 октября потеряла:

личного состава – около 1 537 390 (+1 520) человек;

танков – 12 388 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 471 (+7) ед;

артиллерийских систем – 50 592 (+37) ед;

РСЗО – 2 175 (+1) ед.;

средств ПВО – 1683 (+0) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 810 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 542 853 (+1 470) ед;

крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 156 309 (+422) ед;

специальной техники – 4 780 (+6) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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