Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2026 года

Продолжается 1682-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 95 авиационных ударов, во время которых сбросил 284 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 8891 дрон-камикадзе и совершили 2705 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 41 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Толстодубово, Сопич, Бачевск, Потаповка, Кореньок, Уланово, Яструбщина, Кучеривка, Малушино, Бывалино, Свобода, Бунячино, Кружок, Бессалевка, Волфине, Новоконстантиновка, Новоконстантиновка Иволжанское, Корчаковка, Храповщина, Марьино, Садки, Могрица, Мирополье Сумской области; Хреновка и Клюсы Черниговской области. Авиаудары получили населенные пункты Рожковичи, Яструбщина, Сумы и Осоевка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БПЛА, пять районов сосредоточения живой силы противника и еще один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях штурмовых действий противника не зафиксировано. Агрессор нанес пять авиаударов применив 10 КАБ и произвел 151 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться возле Лимана, Волчанска, Чайковки и в сторону населенных пунктов Малая Волча, Радьковка.

На Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты три раза атаковали в районах Надежды, Новоселовки и Дибровы.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий вблизи населенных пунктов Озерное, Ямполь, Кривая Лука и в сторону Пискуновки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 27 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Николаяполья, Софиевки, Свободного и в направлении Осикового, Грузского.

Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Краснополья, Новый Донбасс, Белицкое, Светлое, Водянское, Молодецкое и в сторону Ганновки, Доброполья, Новогришиного, Сергеевки.

На Александровском направлении, по уточненной информации, враг однажды атаковал в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районе Гуляйпольского и в направлениях Рождественской, Долинки, Егоровки.

На Ореховском направлении враг три раза пытался улучшить свои позиции, атакуя в сторону Павловки и Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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