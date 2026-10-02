Втрати ворога станом на 2 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1682 добу повномасштабної війни становлять 1 537 390 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб;

танків – 12 388 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.;

артилерійських систем – 50 592 (+37) од.;

РСЗВ – 2 175 (+1) од.;

засобів ППО – 1 683 (+0) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 156 309 (+422) од.;

спеціальної техніки – 4 780 (+6) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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