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Втрати ворога станом на 2 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1682 добу повномасштабної війни становлять 1 537 390 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб;
- танків – 12 388 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.;
- артилерійських систем – 50 592 (+37) од.;
- РСЗВ – 2 175 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 683 (+0) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 156 309 (+422) од.;
- спеціальної техніки – 4 780 (+6) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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