Росія будує новий "тіньовий флот", щоб уникнути санкцій

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії стверджують, що Росія намагається створити новий "тіньовий флот" танкерів для фінансування війни в Україні та обходу санкцій.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Telegraph.

За даними МЗС Великобританії, Москва побудувала щонайменше два нових танкери довжиною близько 300 метрів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) через Арктику; обидва судна були введені в експлуатацію цьогоріч

Також у МЗС Великої Британії вважають, що Кремль реквізував низку інших суден для посилення свого "тіньового флоту", який дедалі частіше стає об’єктом конфіскації з боку НАТО.

Крім того, Велика Британія ввела санкції проти ще восьми суден, зокрема танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) нового покоління – "Олексій Косигін" та "Костянтин Посьє", які ходять під російським прапором.

Ці судна водотоннажністю 127 555 тонн, побудовані в Росії, були введені в експлуатацію раніше цього року. Обидва вони здатні долати лід товщиною до двох метрів, що вказує на можливість їх використання в рамках просування Росії в Арктику та на Крайню Північ.

Третє судно, "Петро Столипін", також увійшло до складу флоту цього року і потрапило під санкції разом із танкерами "Портовий", "Чайво", "Авача", "Бебек-Е" (побудованим у 1979 році) та "Galle Energy" – 75-футовим судном для перевезення персоналу, що ходить під прапором Шрі-Ланки.

"Кремль намагається створити небезпечний новий "тіньовий флот" для обходу санкцій та підтримання доходів від експорту газу… До нового пакету санкцій включено кілька суден, придбаних для реалізації цього завдання, зокрема ті, що були введені в експлуатацію зовсім недавно – у липні цього року", – заявили в МЗС.

На сьогодні ЄС запровадив санкції проти приблизно 670 суден, заборонивши їм заходження в європейські порти, а Велика Британія вжила заходів щодо близько 600 танкерів, які використовуються для фінансування військової машини Кремля.

Нагадаємо, раніше Dilo писало, що підсанкційний російський проєкт Arctic LNG 2 рекордно наростив експорт LNG завдяки розширенню флоту танкерів, який обслуговує постачання.

Що таке "тіньовий флот"

Це мережа танкерів, які Росія використовує для експорту нафти в обхід санкцій, ембарго та встановленої цінової стелі ($60 за барель). Фактично йдеться про "флот-привид", що дозволяє продавати сировину покупцям, готовим ігнорувати обмеження.

Такі судна часто порушують міжнародні морські норми: приховують інформацію про власників, здійснюють перевантаження нафти у відкритому морі та уникають контролю.

Точна кількість суден невідома, однак за оцінками, йдеться про понад 1500 танкерів. Серед них близько 340 — ключові, а приблизно 65 формують ядро системи. Понад 600 суден уже перебувають під санкціями.

Зауважимо, російський "тіньовий флот" залишається ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, однак дедалі частіше стикається із затриманнями суден, санкціями проти капітанів та зростанням витрат. Чи вдається Заходу реально тиснути на нафтові доходи Кремля, чому танкери досі не блокують масово та які нові обмеження готуються — читайте в матеріалі Dilo.