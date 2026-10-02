Россия строит новый "теневой флот", чтобы избежать санкций

В Министерстве иностранных дел Великобритании утверждают, что Россия пытается создать новый "теневой флот" танкеров для финансирования войны в Украине и обхода санкций.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Telegraph.

По данным МИД Великобритании, Москва построила по меньшей мере два новых танкера длиной около 300 метров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Арктику; оба судна были введены в эксплуатацию в этом году

Также в МИДе Великобритании считают, что Кремль реквизировал ряд других судов для усиления своего "теневого флота", который все чаще становится объектом конфискации со стороны НАТО.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против еще восьми судов, в том числе танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) нового поколения - Алексей Косыгин и Константин Посье, которые ходят под российским флагом.

Эти суда водоизмещением 127 555 тонн, построенные в России, были введены в эксплуатацию ранее в этом году. Оба они способны преодолевать лед толщиной до двух метров, что указывает на возможность их использования в рамках продвижения России в Арктику и на Крайний Север.

Третье судно, "Петр Столыпин", также вошло в состав флота в этом году и попало под санкции вместе с танкерами "Портовый", "Чайво", "Авача", "Бебек-Е" (построенным в 1979 году) и "Galle Energy" – 75-футовым прапором для перевозки фута.

"Кремль пытается создать опасный новый "теневой флот" для обхода санкций и поддержания доходов от экспорта газа… В новый пакет санкций включено несколько судов, приобретенных для реализации этой задачи, в том числе те, которые были введены в эксплуатацию совсем недавно – в июле этого года", – заявили в МИД.

На сегодняшний день ЕС ввел санкции против примерно 670 судов, запретив им захождение в европейские порты, а Великобритания приняла меры в отношении около 600 танкеров, которые используются для финансирования военной машины Кремля.

Напомним, ранее Dilo писало, что подсанкционный российский проект Arctic LNG 2 рекордно нарастил экспорт LNG благодаря расширению флота танкеров, обслуживающего поставки.

Что такое "теневой флот"

Это сеть танкеров, которые Россия использует для экспорта нефти в обход санкций, эмбарго и установленного ценового потолка ($60 за баррель). Фактически речь идет о "флот-призраке", позволяющем продавать сырье покупателям, готовым игнорировать ограничения.

Такие суда часто нарушают международные морские нормы: скрывают информацию о владельцах, перегружают нефть в открытом море и избегают контроля.

Точное количество судов неизвестно, однако по оценкам, речь идет о более чем 1500 танкерах. Среди них около 340 – ключевые, а примерно 65 формируют ядро системы. Более 600 судов уже находятся под санкциями.

Отметим, что российский "теневой флот" остается ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, однако все чаще сталкивается с задержаниями судов, санкциями против капитанов и ростом расходов. Удается Западу реально давить на нефтяные доходы Кремля, почему танкеры до сих пор не блокируют массово и какие новые ограничения готовятся читайте в материале Dilo.