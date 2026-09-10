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Подсанкционный российский Arctic LNG 2 рекордно нарастил экспорт благодаря теневому флоту

танкер
Подсанкционный российский Arctic LNG 2 рекордно нарастил экспорт

Российский подсанкционный проект Arctic LNG 2 в июле и августе вышел на рекордные объемы экспорта СПГ – более 500 тыс. тонн ежемесячно. Увеличить поставки удалось на фоне расширения обслуживающего проект танкера, тогда как единственным покупателем санкционных грузов остается Китай.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

Добыча природного газа на Arctic LNG 2 в июле и августе превышала 27 млн куб. м в день. Это почти в два раза больше, чем в августе 2025 года.

Рост добычи означает и увеличение производства сжиженного природного газа. В июле и августе экспорт с предприятия превышал 500 тыс. тонн в месяц или примерно 700 млн куб. м газа.

Увеличивать поставки России позволяет расширение флота, работающего с Arctic LNG 2. По данным Bloomberg, сейчас проект и связанную с ним инфраструктуру обслуживают не менее 20 судов. В конце декабря их было 11. Большинство танкеров имеют непрозрачную структуру собственности.

Arctic LNG 2 является одним из ключевых проектов России по увеличению производства СПГ. Западные санкции после начала полномасштабного вторжения в Украину усложнили реализацию этих планов, в частности, из-за ограниченного доступа к специализированным танкерам.

Китай остается единственным покупателем санкционных грузов из Arctic LNG 2.

Напомним, в конце августа Россия уже почти удвоила флот танкеров для обслуживания Arctic LNG 2 — с 11 судов в конце декабря до 20. Тогда Китай также оставался единственным покупателем подсанкционного СПГ из этого проекта.

Автор:
Татьяна Гойденко

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