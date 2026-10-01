Финкомпаниям и ломбардам могут упростить получение валютных лицензий

Национальный банк предлагает упростить процедуру получения финансовыми компаниями и ломбардами лицензий на отдельные валютные операции. Документы на такие лицензии планируется рассматривать одновременно с получением или расширением основной лицензии на соответствующую финансовую деятельность.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Валютные лицензии по одной процедуре

Национальный банк предлагает упростить процедуру получения отдельных валютных лицензий финансовыми компаниями и ломбардами. Регулятор вынес на обсуждение соответствующий проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг.

Речь идет о лицензиях на проведение валютных операций по предоставлению кредитов в гривне физическим лицам-нерезидентам.

По предложению НБУ получать такую лицензию можно будет одновременно с получением или расширением лицензии финансовой компании или ломбарда, которая предусматривает право предоставлять средства и банковские металлы в кредит. В таком случае регулятор будет рассматривать документы в рамках одного административного производства.

Кроме того, учреждениям не придется представлять отдельный пакет документов, предусмотренный общей процедурой лицензирования валютных операций.

Проект также содержит переходные положения. Финансовые компании, уже имеющие лицензию с правом предоставления средств и банковских металлов в кредит, а также ломбарды смогут в течение шести месяцев после вступления в силу постановления воспользоваться упрощенной процедурой получения соответствующей валютной лицензии.

В НБУ отмечают, что предложенные изменения должны усовершенствовать порядок лицензирования валютных операций небанковских финансовых учреждений и усилить возможность регулятора контролировать соблюдение ими требований валютного законодательства.

Напомним, ранее Нацбанк отозвал лицензии на деятельность двух ломбардов и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений на основании заявлений.