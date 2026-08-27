8 млрд грн прибыли: финкомпании и ломбарды показали исторический рекорд

Во втором квартале 2026 года небанковские финансовые учреждения продемонстрировали рост активов, а финансовые компании и ломбарды зафиксировали исторически высокий финансовый результат. Кредитные союзы одновременно возобновили рост активов впервые за последние два года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Обзор небанковского финансового сектора НБУ.

Несмотря на положительную динамику внутри сегмента, доля небанковских учреждений в активах всего поднадзорного рынка сократилась на 0,2 в. п. — до 8,8% из-за более быстрого роста банковского сектора.

Тренды в ключевых сегментах небанковского рынка

Ситуация по основным направлениям деятельности распределилась следующим образом:

Финансовые компании: сохранили объем активов на уровне предыдущего квартала, однако нарастили объемы предоставленных услуг почти на четверть (+82,7% в годовом исчислении) благодаря резкому увеличению объемов гарантий и финансового лизинга. Сегмент получил рекордную чистую прибыль в размере 8,0 млрд грн, более половины которой обеспечило ЧАО "Укрфинжилье" (государственный оператор программы "Ессель").

Страховой рынок: активы рисковых страховщиков выросли на 3,4% за квартал (26,3% в годовом исчислении), а компаний по страхованию жизни - на 3,9% (14,9% за год). Чистая прибыль за первое полугодие выросла в обоих сегментах более чем на 60% благодаря росту андерайтингового результата и инвестиционных доходов.

Ломбарды: нарастили объем активов на 4,9% (+10,6% в годовом исчислении), а объем выдачи новых кредитов - на 0,6% (+21,0% за год). Сегмент также зафиксировал рекордную прибыль благодаря доходам от услуг и реализации залогового имущества.

Кредитные союзы: впервые за более чем два года нарастили активы в квартальном измерении, хотя в годовом сокращении составляет 7,2%. Благодаря умеренной доходности собственный капитал сегмента увеличился на 1,4% за квартал.

Регуляторные новации и надзор

НБУ также продолжает адаптацию регуляторных требований к участникам рынка. С июня периодичность проверок и дистанционного надзора была привязана к ежеквартальной оценке уровня риска учреждений.

С июля вступили в силу новые правила управления риском третьих сторон для платежных компаний и аутсорсинга для страховщиков, а с 1 октября страховые компании обязаны самостоятельно проверять соблюдение пруденциальных нормативов банками, на которых они размещают средства.

Напомним, ранее сообщалось, что кредитные союзы сократили активы, а ломбарды нарастили прибыль. По итогам I квартала регулятор фиксировал увеличение доходов ломбардов и страховщиков на фоне сокращения объемов деятельности кредитных союзов.