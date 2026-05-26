В НБУ объяснили, почему ломбарды стали более прибыльными, а кредитные союзы сократили активы

Что происходит с кредитными союзами в Украине / НБУ

Национальный банк Украины обнародовал обзор небанковского финансового сектора за I квартал 2026 года. По данным регулятора, страховщики и ломбарды продемонстрировали рост активов и доходов, в то время как кредитные союзы сократили объемы активов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Главные тренды финансового сектора

Национальный банк Украины обнародовал обзор небанковского финансового сектора за I квартал 2026 года. По данным регулятора, доля небанковских финансовых учреждений в общих активах финансового сектора под наблюдением НБУ выросла на 0,2 процентного пункта – до 9%.

Страховые компании продолжили наращивать активы в обоих сегментах рынка. Активы рисковых страховщиков увеличились на 2,9% в квартальном измерении и на 31,5% в годовом, а страховщиков жизни – на 2,6% за квартал и на 14,5% за год.

Кредитные союзы, напротив, сократили активы на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время они увеличили объемы новых кредитов, в частности, благодаря кредитованию физических лиц-предпринимателей. Доходность сегмента возросла из-за сокращения издержек.

Финансовые компании в целом сохранили объемы активов почти без изменений. В секторе уменьшились факторинговые операции и объемы новых кредитов, однако выросли операции по выкупу задолженности, предоставлению гарантий и финансового лизинга.

По информации НБУ, сегмент остался прибыльным – положительный финансовый результат продемонстрировали 81% учреждений. Более половины прибыли обеспечила государственная программа "еселя".

Ломбарды также показали положительную динамику. Их активы выросли на 9,7% за квартал и на 7,4% в годовом исчислении, а объем новых кредитов – почти на 10% за квартал. Рекордную прибыль в секторе объясняют увеличением доходов от предоставления услуг и реализации залогового имущества, а также сокращением административных расходов.

Напомним, кредитование остается одним из ключевых драйверов роста активов банков в Украине уже второй год. Темпы прироста чистых гривневых кредитов бизнеса и населению ускорились, а в годовом исчислении приблизились к трети.

Автор:
Ольга Опенько